شكرا لقرائتكم كشري: أزارو أفضل من بادجي والأهلي سيتأثر برحيل فتحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد كشري، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إن الأهلي سيتأثر برحيل أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بنهاية الموسم.

وأكد أحمد كشري في تصريحات تلفزيونية: "رغم ذلك، أحمد فتحي خسر كثيرا بإعلان رحيله عن النادي الأهلي وكنت أتمنى استمراره"

أضاف : "الأهلي سيكون قادرا بكل تأكيد على توفير بديل أحمد فتحي، وأعتقد أن الأنسب هو كريم يحيى لاعب الأهلي المعار إلى سموحة"

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أشار كشري، إلى إن المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، من أفضل المهاجمين بالأهلي.

وواصل : "يجب على النادي الأهلي استعادة خدمات أزارو مع بداية الموسم الجديد فهو مفيد للقلعة الحمراء"

وعن بادجي، أوضح كشري: "أزارو أفضل من بادجي الذي لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن