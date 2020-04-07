شكرا لقرائتكم عبد الرحمن مجدي: لن أرحل إلا بموافقة إدارة الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عبدالرحمن مجدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، إنه تلقى عدد كبير من المفاوضات في الآونة الأخيرة وخاصة بعد مشاركته في صفوف المنتخب الأولمبي وحصد البطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو.

وأكد عبدالرحمن مجدي في تصريحات تلفزيونية": "لن أرحل إلا عن طريق الإسماعيلي وبموافقتهم، ومتأكد أن النادي اذا تلقى عروض فإنه سيتخذ القرار المناسب لمصلحتي"

وتابع مجدي متحدثا عن مشواره في الملاعب: "قضيت 12 سنة في نادي الترسانة من ضمنهم 3 سنوات مع الفريق الأول.. وكنت اللاعب الوحيد من الممتاز ب في منتخب الشباب مع الكابتن معتمد جمال"

Advertisements

وأشار: "علي ماهر مدرب جيد .. وعلاقتي به جيدة للغاية وعلي أبو جريشة أول من رشحني للانضمام إلي الاسماعيلي"

وأتم: "فضلت الانتقال للدروايش بعد صراع مع مصر للمقاصة وطلبت الرحيل عن الاسماعيلي علي سبيل الإعارة بسبب عدم مشاركتي مع ديسابر.. ولكني لن أحترف إلا بموافقة مسؤوليه""