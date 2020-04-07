داسيلفا: الفرق تحتاج لإعداد جديد لاستئناف الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

أكد الأوروغوياني خورخي داسيلفا، مدرب اتحاد كلباء، أن العالم يخوض تحدياً مصيرياً ضد فيروس كورونا، وعلى الجميع عدم الاستسلام، والتغلب على هذا الوباء، لافتاً إلى أن الوضع يتطلب تكاتف وتضافر جميع الجهود.

قال داسيلفا: أطلب من الجميع البقاء في بيوتهم والالتزام بالإجراءات الاحترازية لكي يبقوا في أمان، مباراتنا الحالية مع فيروس كورونا، ونتطلع إلى الانتصار عليه قبل أن نفكر في الانتصار في المباريات التي تقام في الملاعب، وهو واجبنا وواجب كل إنسان في العالم، وكل رياضي يجب أن يفكر في ذلك قبل أن يفكر في أي أمر آخر.

وعن رأيه في العودة لاستئناف المنافسات، قال: أي موعد لعودة المنافسات في دوري الخليج العربي، يجب أن تسبقه فترة زمنية لا تقل عن 30 يوماً للتدريبات، قبل أول مباراة تخوضها الأندية بعد التوقف الحالي، لا سيما أن المرحلة المتبقية من عمر الدوري هي الأهم في المسابقة، سواء على صعيد المنافسة على لقب البطولة، أو بالنسبة للفرق التي تصارع من أجل البقاء.

وأضاف: التوقف الطويل والراحة السلبية يؤديان الى نقصان حاد في معدلات اللياقة البدنية وغيرها من عناصر كرة القدم، وليس من السهل أن يعود اللاعبون لخوض المباريات الرسمية بعد توقفهم فترة زمنية غير قليلة، وابتعادهم عن التدريبات الجماعية تحت إشراف مباشر من المدربين.

وزاد: العودة للتدريبات بشكل تدريجي كما لو أنهم في بداية الموسم، حتى لا يتعرضون للإصابات المحتملة بسبب الأحمال الزائدة، فضلاً عن أن الفترة القادمة ستشهد تغييراً في المناخ نحو ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، وكلها عوامل قد تصعب من عودة النشاط الرياضي في الوقت الراهن، لذلك أرى أن إلغاء الدوري هو الحل الأمثل في مثل هذه الظروف.

ولم يقلل الأوروغوياني داسيلفا من التدريب عن بعد الذي أطلقته بعض الأندية، وقال إنه مفيد من أجل المحافظة على حيوية اللاعبين، لكنه لا يشكل أكثر من 25% من التدريبات الجماعية في الملعب، بسبب عدم تقيده بالكثير من عناصر كرة القدم الحديثة، كما أنه يفتقد المنافسة المعتادة بين اللاعبين.

وعن تخفيض عقود ورواتب اللاعبين الذي بدأت بتطبيقه العديد من أندية العالم، وربما يطال الأجهزة الفنية والمدربين، قال: الحديث عن الأمور المالية يخص إدارات الأندية، وإذا قرر اتحاد كلباء تقليص قيمة العقود بسبب أزمة كورونا سأكون أول المتحمسين للأمر، خاصة أذا استمر توقف النشاط الرياضي، وإلغاء الدوري هذا الموسم.