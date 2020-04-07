شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصرف المستحقات المتأخرة لحكام الصعيد.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستقبل اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء حكام منطقة الصعيد بالكامل لصرف المستحقات المالية الخاصة بهم بعد قرار اللجنة الخماسية بصرف 3.5 مليون جنيه للحكام من مستحقات الموسم الجاري على أن يتم صرف باقي المستحقات المتأخرة بالكامل مطلع الأسبوع المقبل لجميع الحكام.

وأكد وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه تم تقسيم صرف المستحقات المالية للحكام على دفعات حيث سيتسلم اليوم حكام منطقة الصعيد مستحقاتهم، ويرجع قرار التقسيم للتسهيل على الحكام وأيضًا تجنبًا للزحام بسبب فيروس كورونا ، والتسهيل على الحكام فى لحاق السفر إلى بيوتهم بسسبب قرار الحظر .

من ناحية أخرى، قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن الاجتماع الأخير للجنة المكلفة بإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني، قررت وبشكل واضح أن يتولى وجيه أحمد والدكتور عزب حجاج رئاسة لجنة الحكام بشكل رسمي، عقب الاستقالة التي تقدم بها جمال الغندور من منصبه هو وجميع أعضاء لجنته، موضحًا أن القرار نهائي وواضح تمامًا.

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وأضاف العطار أن كل ما يشاع حول ترشيحات لأسماء حكام سواء سابقين أو حاليين لتولي رئاسة لجنة الحكام في هذه المرحلة، غير صحيح على الإطلاق، موضحًا أن اللجنة قرارها نهائي وواضح للجميع ويتمثل في أن عزب حجاج ووجيه أحمد مكلفان بإدارة شئون لجنة الحكام، مشيرًا إلى أنه لم يتفاوض أي من أعضاء اللجنة المؤقتة مع أي حكم لتولي المنصب على الإطلاق.

شدد المدير التنفيذي على تعجبه من إقحام أسماء بعينها وترشيحات لحكام لرئاسة لجنة الحكام رغم أن قرار الإدارة واضح للجميع ولم يتم التطرق من قريب أو بعيد لأي بديل عنهما، وحجاج ووجيه يتوليان حاليًا إدارة ملف الحكام بصورة كاملة.