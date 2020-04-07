شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف رد الحضرى بسخرية على هجوم زكى عبد الفتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، بطريقته الخاصة، على التصريحات الهجومية التى أدلى بها زكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس جلاكسى الأمريكى ومنتخب مصر الأسبق.

وهاجم زكي عبد الفتاح ، عصام الحضرى، قائلاً "عصام الحضري تصرفاته غير احترافية، اعتزل بين شوطي ماتش تشيلي، ساب المعركة وراح اعتزل، الحاجات اللي كان بيعملها غير أخلاقية وبيبص لنفسه بس وكنت أتمنى استمرار شريف إكرامي في الأهلي، يقدر ينافس محمد الشناوي والناس بتحبه جوه النادي" .

ونشر السد العالى عبر صفحته الرسمية، مقطع فيديو من مشهد فى فيلم "حكمتك يارب" والذى ظهر فيه الفنان عادل أدهم بأسم "زكى قدرة" وكان يحاول الهروب بعد إلقاء القبض عليه، وعلق الحضرى قائلاً: "كفاية عليك كده".

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وكان زكى عبد الفتاح أكد أن النادي الاهلي لم يستفد من وليد سليمان سوي 30% فقط من امكانيات اللاعب وذلك بسبب حسام البدري مدرب الفريق السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الوطني .

وأوضح زكى عبد الفتاح: "وليد سليمان جاله قرحة في الركبة، وحسام البدري مهمهوش مستقبل اللاعب واداله حقنة هو وإيهاب علي طبيب الفريق عشان يكسبهم بطولة أفريقيا في ماتش الترجي وحصل بس اتصاب فترة طويلة، وكله بيدور على نفسه".

وأضاف عبد الفتاح ، أن الامريكي بوب برادلي المدير الفني السابق للمنتخب لما عرف واقعة وليد سليمان كان بيشد في شعره رغم أنه معندهوش شعر ، مؤكداً أن وليد سليمان كان ممكن يساهم مع الأهلي ومصر أكثر من كده بكتير.