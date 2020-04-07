شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور : من حق الأندية عدم منح اللاعبين نسبة المشاركة في المباريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه من حق الأندية عدم منح اللاعبين نسبة المشاركة في المباريات بالموسم الحالي.
واضاف مرتضي منصور ، أنه لم تقم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة بالغاء الدوري يوم 14 أبريل الجاري سأعتبره ملغياً ، متابعا: "اتحاد الكرة مد توقف النشاط لحد يوم 14 ، ولو هو مد تاني هقوله لا انا هجيب فلوس منين لا عندي فلوس اشتراكات ولا اعلانات والدولة مش هتدي حد حاجة خلي الدولة في اللي فيها".
انتقد مرتضى منصور الذين يتهمون الأشخاص الذين يشيدون بم يحققه داخل القلعة البيضاء بأنهم يجاملونه، قائلا "يتهمونه بـ"التطبيل".
قال مرتضي : "دخلت الزمالك عام 1993 وكان واخد 6 دوري عام 93 وجبت احمد الكاس وخدت 3 دوري مع كمال درويش ونصف بطولات الزمالك مع الدوري تحققت في وجودي".
تابع: "الزمالك بقى رقم 1 في العالم من الناحية الإنشائية ومتكلمنيش عن اندية في مصر كلمني عن العالم، ده مش كلامي ده كلام الاجانب اللي بييجوا مصر والاهلي مش موجود على مستوى العالم رغم المستوى الخدمي بداخله.
استطرد: "مفيش لاعب في الزمالك، ليه مليم ويتهموا من يشيد بما نحققه بانه بيطبل، وكل الرموز على الحدائق".
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