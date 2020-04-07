عبد الرحمن مجدى: جددت عقدى علي بياض مع الإسماعيلى لمدة 5 سنوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الرحمن مجدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تجدد تعاقده مع الدراويش، مؤكدًا إنه فضل الاستمرار مع فريقه رغم العروض العديدة التى تلقاها مؤخرًا.
أضاف عبد الرحمن في تصريحات تليفزيونية، إنه تلقى عدد كبير من المفاوضات في الآونة الأخيرة وخاصة بعد مشاركته في صفوف المنتخب الأولمبي وحصد البطولة الأفريقية والتأهل لأولمبياد طوكيو، قائلاً: "تلقيت عروض محلية عقب التألق في بطولة إفريقيا، ولن أرحل إلا بعرض مناسب للنادي الأسماعيلي فهو من صنع أسمي".
وأوضح مهاجم الدراويش: "جددت عقدي مع الإسماعيلي لمدة 5 سنوات دون تردد وكان التجديد على بياض".
تابع اللاعب حديثه: "لن أرحل إلا عن طريق الإسماعيلي وبموافقتهم، ومتأكد أن النادي اذا تلقى عروض فإنه سيتخذ القرار المناسب لمصلحتي".
وأتم: "فضلت الانتقال للدروايش بعد صراع مع مصر للمقاصة وطلبت الرحيل عن الاسماعيلي علي سبيل الإعارة بسبب عدم مشاركتي مع ديسابر.. ولكني لن أحترف إلا بموافقة مسؤوليه"
وتابع مجدي متحدثا عن مشواره في الملاعب: "قضيت 12 سنة في نادي الترسانة من ضمنهم 3 سنوات مع الفريق الأول.. وكنت اللاعب الوحيد من الممتاز ب في منتخب الشباب مع الكابتن معتمد جمال".
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