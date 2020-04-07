شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى: أحمد فتحى "خسران" والأهلى سيتأثر.. وأزارو أفضل من بادجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد كشري، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، على إعلان أحمد فتحى الظهير الأيمن للقلعة الحمراء رحيله بنهاية الموسم الحالى، وعدم التجديد، مؤكدًا أن اللاعب "خسر كثيرًا" بهذا القرار، وكنت أتمنى استمراره.

أضاف كشر خلاص تصريحات تليفزيونية، أن الأهلى سيتأثر أيضًا برحيل الجوكر، إلا أن الأحمر سيكون قادرًا على توفير بديل أحمد فتحي، مشيرًا إلى أن الأنسب هو كريم يحيى لاعب الأهلي المعار إلى سموحة.

وأوضح: "كريم يحيى لاعب مميز ومن وجهة نظري أنه سيكون قادرا على أن يجل بديلا لفتحي حال تجهيزه لذلك".

وأشاد كشرى، بالمغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي المعار إلى صفوف الاتفاق السعودي، مؤكدًا إنه يعد من أفضل المهاجمين فى القلعة الحمراء ويمتلك مقومات عالية، قائلاً: "يجب على النادي الأهلي استعادة خدمات أزارو مع بداية الموسم الجديد فهو مفيد للقلعة الحمراء".

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وعن السنغالى أليو بادجى مهاجم المارد الأحمر، قال كشري: "أزارو أفضل من بادجي الذي لم يقدم أوراق اعتماده حتى الآن".

يذكر ان موقف الأهلي من عودة وليد ازارو لم يتحدد بعد حيث أصبح أزارو صداعاً فى رأس السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء، بعد تألق الأول مع الفريق السعودى خلال المباريات التى خاضها، ليؤكد أنه لم يحصل على الفرصة المناسبة مع الفريق الأحمر مع المدرب السويسرى.

بنهاية إعارة أزارو إلى الاتفاق من المقرر أن يعود اللاعب إلى النادي الأهلي من جديد، ولأنه رحل عن الفريق الأحمر بسبب خلافات مع مدرب الأهلي، فعودته رغم تألقه لن تكون سهلة، وهو ما اختلف حوله خبراء الكرة بين مؤيد لعودته ورافض لموقفه.