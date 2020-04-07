أحمد كشري يحكي سر "الغيرة" بين التوأم.. وعلاقة الملك فاروق بلقبه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد كشري، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن الغيرة بين التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، مؤكدًا إنهم من أطيب الشخصيات خارج الملعب، قائلاً: "الثنائي بينهم غيرة رغم أنهم توأم، وأتذكر موقف عندما تم تعييني في إحدى الشركات".
أضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "حدثتهم في تدريبات الأهلي من أجل اقناعهم بالتقديم في الشركة وقولت لهم أن الاقدمية في التعيين لمن يتقدم قبل الآخر واتفقنا على الماقبلة في اليوم التالي في السابعة صباحا"
وأوضح: "حسام حسن انفرد بي وقالي نتقابل الساعة 7 الا ربع ومتقولش لابراهيم، كما انفرد بي ابراهيم حسن وقالي نتقابل 7 الا ربع ومتقولش لحسام، ورغم أنهم توأم ولكن هناك غيرة بينهم وسبحان الله تفكيرهم متشابه تماما"
وأتم: "هناك موقف آخر كنا نستمع إلى شريط كوكتيل فسألتهم من هو صاحب ذلك الكوكتيل، ليدخل الثنائي التوأم في سجال لإثبات أنه صاحب الكوكتيل".
وعن ذكرياته فى الملاعب، أوضح إن حسام حسن، اسطورة الكرة المصرية، كان لا يفضل اللعب بجانبه بسبب إحرازه للأهداف بشكل متكرر دون التمرير له.
وقال أحمد كشري: "حسام حسن مكنش بيحبني ألعب بجانبه وكان بيفضل فيكلس عشان بيبصيله أكتر مني.. وكنت أحرز الأهداف طالما المرمى خالي أمامي، بينما كان فيلكس يمر من جميع اللاعبين ويمرر الكرة لحسام حسن رغم أن المرمى خالي أمامه".
وكشف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن سر تسميته بلقب "كشري" داخل الملاعب المصرية، قائلاً: "يقال أن جدي كان طباخ الملك فاروق وهو من أخترع أكلة الكشري في مصر لذلك تم تسميتي بذلك.. أنا من تلك العائلة، ولكن لم يشتهر أحد وتم شهرة العائلة لأنني من دخلت ملاعب كرة القدم ولعبت في الأهلي".
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