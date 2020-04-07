شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري يحكي سر "الغيرة" بين التوأم.. وعلاقة الملك فاروق بلقبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد كشري، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن الغيرة بين التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، مؤكدًا إنهم من أطيب الشخصيات خارج الملعب، قائلاً: "الثنائي بينهم غيرة رغم أنهم توأم، وأتذكر موقف عندما تم تعييني في إحدى الشركات".

أضاف خلال تصريحات تليفزيونية: "حدثتهم في تدريبات الأهلي من أجل اقناعهم بالتقديم في الشركة وقولت لهم أن الاقدمية في التعيين لمن يتقدم قبل الآخر واتفقنا على الماقبلة في اليوم التالي في السابعة صباحا"

وأوضح: "حسام حسن انفرد بي وقالي نتقابل الساعة 7 الا ربع ومتقولش لابراهيم، كما انفرد بي ابراهيم حسن وقالي نتقابل 7 الا ربع ومتقولش لحسام، ورغم أنهم توأم ولكن هناك غيرة بينهم وسبحان الله تفكيرهم متشابه تماما"

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وأتم: "هناك موقف آخر كنا نستمع إلى شريط كوكتيل فسألتهم من هو صاحب ذلك الكوكتيل، ليدخل الثنائي التوأم في سجال لإثبات أنه صاحب الكوكتيل".