شكرا لقرائتكم خبر عن عدلي القيعي: البعض يتعامل مع الأهلي بطريقة حمار جحا وحصان طروادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادى الاهلى ، أن هناك بعض البرامج تعمل بمنهجية واضحة للهجوم علي القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية في كافة الأمور.

وقال عدلي القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة الأهلي، أن هناك البعض يتعامل مع الأهلي بطريقة القصة المعروفة (حمار جحا وحصان طروادة) مشيرًا إلي أن البرامج استضافت بعض لاعبي الأهلي القدامي والذين يتوهمون أن هناك أزمة بين هؤلاء اللاعبين والنادي الأحمر من أجل الهجوم عليه .

وأضاف القيعي، أن الأهلي تعرض لهجوم بسبب التجديد لوليد سليمان لاعب الفريق بسبب القيمة المالية ، وفي نفس الوقت تعرض نفس الهجوم في عدم التجديد لأحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق لنفس السبب .

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وتعرض وليد سليمان لانتقاد من عدد من المحللين وأبرزهم إبراهيم سعيد الذى وصفه بأنه لاعب ضعيف ولا يستحق الملايين.

وبات وليد سليمان الناجى الوحيد والفائز الأكبر من رحيل الأربعة الكبار فى الأهلى، بعد ما شهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول تجديد عقود حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحى وشريف إكرامى، فرحل ثلاثة منهم وبقى الحاوى وحيدا فى صفوف الأهلى للموسم المقبل.

وتعامل الأهلى باحترافية شديدة مع تجديد ملف رباعى الفريق الكبار، وأسند الأمر برمته إلى لجنة التخطيط للكرة برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو، وكذلك بتوصيات من الجهاز الفنى للفريق وعلى رأسه السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء .