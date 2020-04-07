شكرا لقرائتكم خبر عن زكي عبد الفتاح يهاجم البدري بسبب "الحاوي".. ويوجه رسالة قاسية للحضري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف زكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى فريق لوس أنجلوس جلاكسى الأمريكى ومنتخب مصر الأسبق أن النادي الاهلي لم يستفد من وليد سليمان سوي 30% فقط من امكانيات اللاعب وذلك بسبب حسام البدري مدرب الفريق السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الوطني .

وأوضح زكى عبد الفتاح خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2،"وليد سليمان جاله قرحة في الركبة، وحسام البدري مهمهوش مستقبل اللاعب واداله حقنة هو وإيهاب علي طبيب الفريق عشان يكسبهم بطولة أفريقيا في ماتش الترجي وحصل بس اتصاب فترة طويلة، وكله بيدور على نفسه".

وأضاف عبد الفتاح ، أن الامريكي بوب برادلي المدير الفني السابق للمنتخب لما عرف واقعة وليد سليمان كان بيشد في شعره رغم أنه معندهوش شعر ، مؤكداً أن وليد سليمان كان ممكن يساهم مع الأهلي ومصر أكثر من كده بكتير.

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وهاجم زكي عبد الفتاح ، عصام الحضري حارس المنتخب السابق ، قائلاً "عصام الحضري تصرفاته غير احترافية، اعتزل بين شوطي ماتش تشيلي، ساب المعركة وراح اعتزل، الحاجات اللي كان بيعملها غير أخلاقية وبيبص لنفسه بس وكنت أتمنى استمرار شريف إكرامي في الأهلي، يقدر ينافس محمد الشناوي والناس بتحبه جوه النادي" .

وتعرض وليد سليمان لانتقاد من عدد من المحللين وأبرزهم إبراهيم سعيد الذى وصفه بأنه لاعب ضعيف ولا يستحق الملايين.

وبات وليد سليمان الناجى الوحيد والفائز الأكبر من رحيل الأربعة الكبار فى الأهلى، بعد ما شهدت الأيام الماضية جدلا كبيرا حول تجديد عقود حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحى وشريف إكرامى، فرحل ثلاثة منهم وبقى الحاوى وحيدا فى صفوف الأهلى للموسم المقبل.