شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يوجه 6 رسائل.. أبرزها انضمامه لقائمة أبو زيد فى الجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حسني عبد ربه لاعب وسط الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق العديد من المعلومات الهامة والاسرار عبر مداخلة هاتفية مع برنامج " زملكاوي " الذي يذاع علي قناة الزمالك اليوم.

عبد ربه تحدث عن اعتزاله ومستقبله وإمكانية خوضه انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، والتقرير التالي يعرض اهم تصريحات حسني عبد ربه.

الترشح فى أنتخابات اتحاد الكرة ضمن قائمة طاهر أبو زيد

أكد حسنى عبد ربه أنه سيترشح على عضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري في الانتخابات المقبلة قائلا " اتخذت قرار الترشح لعوضية الجبلاية في الانتخابات القادمة بقائمة طاهر أبوزيد".

الإسماعيلي يدفع ثمن التفريط في نجومه

برر حسني عبدربه تراجع مستوى الدراويش في المواسم الأخيرة لسياسة تفريغ الفريق من نجومه والتفريط في العناصر الاساسية قائلا " النادي الإسماعيلى يفرغ الفريق من نجومه بشكل مستمر دون الاستعانة باخرين يعوضون غياب الراحلين و بعدما حقق الاسماعيلي وصافة الدوري في الموسم قبل الماضي قام مجلس الإدارة بتفريغه من النجوم ولم يبقي سوى على 3 أو 4 لاعبين من العناصر الأساسية للفريق".

مطالبة اللاعبين و الاجهزة الفنية بتخفيض العقود بسبب كورونا

طالب حسني عبد ربه لاعبي الكرة بضرورة تخفيض عقودهم مع أنديتهم في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها الأندية بسبب توقف نشاط الكرة لتفشي فيروس كورونا قائلا "جه الوقت لرد الجميل والمفروض التخفيض ييجي من اللاعبين واطالب اللاعبين بالوقوف مع الاندية واقل حاجة ملعبتش في الفترة دي واتنازل عن الجزء ده ، والمواف دي عمر الناس ما بتنساها.

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خليفته في الملاعب المصرية

تحدث حسني عبد ربه عن خليفته في الملاعب من اللاعبين الموجودين في وسط الملعب بالكرة المصرية في الوقت الحالي، خاصة بعد ابتعاده عن الملاعب قائلا "ملقتش حد على نفس المستوى بتاعي واللي بتمناه وكرة القدم دفاعية وهجومية، ولسه ملقتش اللاعب اللي عنده التكلمة يقطع الكورة من نص الملعب ويروح بيها الجون او يقطع الكورة من ال18 ويكل للامام وبيعجبني طارق حامد وعمرو السولية والأخير مستواه علي في الفترة الأخيرة وهو شرب من الكرة الاسماعيلاوية ونضج دلوقتي ، بيقدر يدافع ويهاجم وهما اللي شايفهم افضل دلوتي و فيه محمد صادق ومحمد بيومي في الاسماعيلي وبيجوا يعدوا معايا على طول في الأكاديمية بتاعتي".

مفاوضات مرتضى منصور معه للانضمام لفريق الزمالك

كشف حسني عبد ربه عن تلقيه مفاوضات من بل مرتضى منصور رئيس الزمالك عدة مرات من قبل، خاصة قبل نهاية عقده مع الدراويش قائلا "مرتضى منصور تفاوض معايا لما كان عقدي بينتهي في الاسماعيلي وقسما بالله كان بيقولي خلص في ناديك ولو النادي مدكش فلوس بابي مفتوح وكان بيقولي الاولوية لناديك ، وقالي انا عارف انك بتحب النادي ولو قصر معاك او فيه مشاكل نادينا مفتوح و بعد ما مضيت للاسماعيلي قالي بتمنالك كل التوفيق ولازم اشكره انه رجع الزمالك من تاني واعاد هيبة الزمالك انه يبقى منافس مع الاهلي والاسماعيلي، والكرة في الاهلي والزمالك والاسماعيلي مع احترامي للمادة اللي طاغية على الجميع الفترة دي، وعدم الانتماء والمادة بقت متسيدة والناس عمرها ما بتنسى المواقف".

اعتزالي كومبينة

أكد حسني عبد ربه ان سبب اعتزاله هو احترامه لأدائه في الملعب وتشرفت باللعب لمنتخب مصر 13 عاما أساسيا ومررت بمواقف غريبة ومع ذلك تمسكت بناديي صاحب الفضل علي ، ولكن اعتزلت بشكل مفاجئ لما حسيت بوجود "كومبينة" ضدى.

واستطرد: كل المدربين الأجانب كنت أشارك معهم بشكل أساسي وأول ما جه مدرب مصري قعدني وعارف هو كان بياخد تعليمات من مين ومريت بتجارب وعارف يعني أيه لاعب محترف، يعرف اللي ليه واللي عليه وتقعد تحطني في وش المدفع مع أي خسارة بدلا من التحدث عن أخطاء الإدارة، رغم أن ابراهيم عثمان والد ليا وصاحب فضل اني ألعب للفريق الأول، كنت أكتر واحد فرحان بعودته لرئاسة النادي".