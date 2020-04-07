شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبد المنعم : لجنة التخطيط بالأهلى تعاملت مع ملف تجديد الرباعى باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد شريف عبد المنعم نجم الأهلى الأسبق بموقف لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء برئاسة محسن صالح وعضوية كل من زكريا ناصف وخالد بيبو فى ملف التجديد للأربعة الكبار مؤكدا أنها تناولت الملف بإحترافية شديدة واخرجته بشكل جيد .

وأضاف ترافولتا فى تصريحاتت خاصة لبرنامج ملعب اون تايم مع الإعلامى سيف زاهر أن من يهاجم لجنة التخطيط على ما يبدو أنه فيروس كورونا أصابهم مؤكدا أن لجنة التخطيط تناولت الملف بشكل صحيح جدا .

وشدد شريف عبد المنعم أنه على حسام عاشور قائد الفريق الإعتزال داخل جدران الأهلى مكتفيا بالفترة التى قضاها داخل المستطيل الأخضر والموافقة على العرض الذى تقدمت به لجنة التخطيط إليه ، فى الوقت نفسه الذى أكد فيه أن أحمد فتحى سنه كبر وأنه اختار مصلحته بعيد عن النادى الأهلى وان مسئولى لجنة التخطيط بالنادى قدموا إليه عرض جيد فى حدود المبلغ الذى وضعه مجلس الإدارة .

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من ناحية أخرى وجه حسام عاشور كابتن النادي الأهلي، رسالة شكر إلى جماهير القلعة الحمراء، رداً على فيديو صممته الجماهير، حباً في قائد الفريق الذي من المقرر أن يرحل بنهاية الموسم عن النادي بعد انتهاء تعاقده مع الأهلي.

ونشرعاشورعبر حسابه الشخصي على انستجرام، الفيديو الذي صممته الجماهير بأغنية "اتربى على المبادئ" التي تم تصميمها في اعتزال حسام غالي قائد الفريق السابق، وعلق عليها: لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، جمهور النادي الأهلي كان ومازال وسيظل هو الداعم الأكبر، ولا شئ يعادل حبه وتشجيعه فهو المكسب الأعظم وهو الأصدق دايما علي مر التاريخ، وستبقى مواقف جماهير المارد الأحمر محفورة داخل قلبي تهون الأوقات الصعبة، كل الشكر لجمهور الأهلي علي الفيديو وشكرآ لكل من يحب حسام عاشور بصدق.