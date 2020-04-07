شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر يشيد بجهود الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بالدور الإيجابي للإعلام المصري في توضيح الجهود المبذولة من الحكومة، والتي كانت سببًا في القضاء على الشائعات، وكذلك شجعت على انضباط الشارع المصري، والابتعاد عن المناطق التي يوجد بها اختلاط.

قال جعفر خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق كان يجيد التعامل مع اللاعبين ويساعدهم على لعب الكرة وليس تربيتهم، ولم يكن يقارن بين أدائه عندما كان لاعبًا وبين أداء اللاعبين الذين يدربهم".

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أضاف: "كنا بنلعب بطولة أفريقيا عام 1984 ضد شوتنج ستار النيجيري وشفنا حاجات عمرنا ما شفناها وكانوا بيرموا علينا راس خنزير وديله وبيدبحوا حاجات عمري ما كنت اتخيلها ويرموها في الملعب والأتوبيس".

أردف: هناك فترات غاب فيها الزمالك عن تحقيق الألقاب ولكن حاليًا يوجد استقرار، ورأيت في الفترات السابقة أن من يدير النادي مجلس الادارة، ودائمًا ما كان يفرض فكره على المدرب وهو ما كان يوتر علاقة المدرب بمجلس الإدارة ويؤثر بالسلب على اللاعبين.

واصل: سافرنا للعب دورة في ايران وخدنا حسن شحاتة من الكويت وسمير محمد علي وحسن الشاذلي لما روحنا أول مباراة تعادلنا وأنا مبدأتش اول مباراة، وتاني مباراة كابتن محمود أبو رجيلة خدني الاوضة وقالي هتلعب ووقتها مكنتش قريب من كابتن أبو رجيلة وكان لسه معتزل كورة، وعملنا مباراة حلوة، وكنا من أفضل الفرق هناك وكان فيه فرق من أوروبا وآسيا.