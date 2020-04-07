شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس المصري: قرار رحيل كريم العراقي في يد العشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، الأنباء التي ترددت حول وصول عدة عروض لرحيل الظهير الأيمن الشاب كريم العراقي.

وقال الخولي، خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" لم تصلنا أي عروض محلية أو خارجية لكريم العراقي".

وأوضح: "مسألة رحيل العراقي حال وصوله عروض احترافية، في يد المدير الفني طارق العشري، فقرار الموافقة على بيعه سيكون قرارا فنيا بحتا وليس إداريا"

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من ناحية أخرى أكد طارق العشرى المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي أن تدريب الأخير شرف وأنه اشترط الحصول على موافقة حرس الحدود للموافقة على تدريب المصرى.

وشدد العشري، في تصريحات البرنامج جمهور التالتة على قناة أون تايم سبورت 2، على ضرورة تحلي لاعبوه بالانتماء، تعليقا على تصريحات كريم العراقي لاعب الفريق بأنه سينتقل للنادي الذي تكون فرصة مشاركته فيه أعلى، ليقرر النادي توقيع عقوبة مالية على اللاعب.

وقال العشرى: "احنا ما بنهزرش، هناك لائحة تم تطبيقها عليه لأنه تحدث في الإعلام دون إذن مسبق"، مضيفاً "ليست عملية فوضوية، كما أنني أحب الانتماء، ولن يتواجد معي غير اللاعب الذي يحب النادي ومستعد للتضحية والقتال لأجله".