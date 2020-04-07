شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون: اتفقنا مع طاهر على رفض الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس محسن صالح، رئيس نادي المقاولون العرب، حقيقة انتقال طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى أحد قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك.

وقال محسن صالح في تصريحات تليفزيونية: "اتفقنا مع طاهر محمد طاهر على رفض الانتقال للأهلي أو الزمالك، فاللاعب يريد الاحتراف، وطاهر خامة جيدة، أتمنى له تجربة احترافية جديدة بعد تجربته في فرنسا، واللاعب يجيد التحدث أكثر من لغة".

وأوضح رئيس ذئاب الجبل إنه لم يتلق أى مفاوضات من الأهلي أو الزمالك من أجل ضم طاهر محمد خاصة أنهم علي دراية كافية بتوجه اللاعب وناديه ورغبتنا فى الإحتراف الخارجى.

وكثرت الأنباء فى الفترة الأخيرة حول دخول طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، دائرة اهتمامات النادى الأهلى لتعويض رمضان صبحى لاعب هدرسفيلد الإنجليزى الذى تنتهى إعارته إلى القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى.

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ولم تكن هذه المرة الأولى التى يفاوض فيها الأهلى طاهر، حيث سبق أن دخل الأهلى فى لضم طاهر فى الميركاتو الصيفى الماضى مع بداية الموسم.

ويمتد عقد طاهر مع المقاولون لمدة ثلاث سنوات بدأت هذا الموسم، ولم يشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون منذ انطلاق الموسم الجارى سوى فى ست مباريات فقط من أصل 18 لقاء، وجاء غياب طاهر بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى حرمته أيضاً من المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى أمم أفريقيا للشباب.

وتحدث محسن صالح، عن حقوق النادي في الحصول على نسبة من انتقال محمد النني من ارسنال الى بشكتاش التركي، قائلاً: "حقنا في الحصول على نسبة الرعاية من انتقال النني لبشكتاش التركي محفوظ بقوانين الفيفا، وسنحصل على حقوقنا ونتخذ الخطوات الرسمية وسيتم تحصيل المبلغ المستحق".

وتحدث محسن صالح، عن حقوق النادي في الحصول على نسبة من انتقال محمد النني من ارسنال الى بشكتاش التركي، قائلاً: "حقنا في الحصول على نسبة الرعاية من انتقال النني لبشكتاش التركي محفوظ بقوانين الفيفا، وسنحصل على حقوقنا ونتخذ الخطوات الرسمية وسيتم تحصيل المبلغ المستحق".