ملف الإثنين.. وفاة والدة جوارديولا..وعبد الفتاح يهاجم البدري والحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الاثنين 6 ابريل 2020.
عبد الفتاح: البدري لم يهتم بمستقبل وليد سليمان .. واللاعب دفع الثمن
بمبادرة من سيف زاهر.. هاني أبو يدة وأحمد شوبير ينهيان الخلافات
مرتضى منصور: سأعتبر الدوري ملغياً في هذه الحالة
القيعي يكشف.. كيف فشلت مفاوضات الأهلي مع حسن شحاتة؟
باسم مرسي: مرتضى منصور رفض رحيلي عن الزمالك مرتان
زكي عبد الفتاح: أحمد الشناوي كان يمكنه اللعب مع ريال مدريد أو برشلونة
رئيس المقاولون: طاهر لن يرحل للأهلي أو الزمالك
حسني عبد ربه يتحدث عن.. سبب اعتزاله.. ونيته في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة
المحمدي: لم نتلق الدعم الكافي من الجماهير في أمم أفريقيا.. واحتفالي كان طبيعي
المحمدي يكشف دوره في انتقال تريزيجيه لاستون فيلا
وفاة المدرب السابق لبرشلونة وأتلتيكو مدريد
مدرب المنتخب الإنجليزي يوافق على تخفيض راتبه 30% بسبب كورونا
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