مرتضى منصور: سأعتبر الدوري ملغياً في هذه الحالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه سيعتبر بطولة الدوري الحالية ملغية إذا لم تحدد اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة موعداً لعودته قبل 14 أبريل المقبل.

وقال مرتضى منصور في مداخلة تلفونية عبر قناة الزمالك: "إن لم تصدر اللجنة الخماسية قراراً نهائياً لموعد عودة الدوري في 14 أبريل، سأعتبر الدوري ملغياً وسأبلغ اللاعبين بذلك".

Advertisements

وأضاف رئيس الزمالك: "إذا قررت اللجنة الخماسية مد توقف الدوري مرة أخرى، لن أوافق وهقوله أنا هجيب فلوس منين لا عندي فلوس اشتراكات ولا إعلانات، والدولة مش هتدي حد حاجة".

وتابع مرتضى منصور رداً عن الأشخاص الذين يتهمونه بعدم تحقيق إنجازات داخل القلعة البيضاء: "نصف بطولات الزمالك مع الدوري تحققت في وجودي، وأصبحنا من الأندية الأولى عالمياً من الناحية الإنشائية، ولا اتكلم عن الأندية المصرية، الأجانب الذين يأتون إلى النادي يشيدون بمرافق النادي".

وأتم تصريحاته:" البعض يتهمني أنني أهين رموز النادي، وأقول لهم أن يأتوا لمشاهدة المباني الاجتماعية في مقر النادي، وجميع المباني بأسماء ورموز النادي التاريخيين الأحياء والأموات، ويتهموا من يشيد بما حققته داخل النادي بإنه -بيطبل-".