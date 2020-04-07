عبد الفتاح: البدري لم يهتم بمستقبل وليد سليمان .. واللاعب دفع الثمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الأسبق، أن وليد سليمان رغم مستواه الرائع فلم يقدم سوى 30% فقط وكان يستطيع أن يقدم أضعاف ذلك لولا بعض الأمور التي مر بها مع الأهلي.

وقال عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" في فترة تولي بردلي منتخب مصر وأثناء توقف الدوري البدري طلب خماسي الأهلي ليسافروا مع الفريق في مباراة ودية والمدرب الأمريكي وافق على ذلك".

وأضاف، أن من ضمن خماسي المنتخب كان وليد سليمان ورغم أن مباراة الأهلي كانت وديه لكن البدري أشرك اللاعبين الدوليين بها".

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واوضح، أن الأمريكي كان يعتبر وليد سليمان سيكون ورقة رابحة مع صلاح وأبو تريكة، وبعد عودته من ودية الأهلي شاهد أعراض "تورم" على ركبته بسبب المشاركة تبين أنها إصابة في الغضروف ، فأبلغه أنه لن يشركه حتى لو كان هو سبب حصول مصر على كأس العالم خوفا على سلامة اللاعب.

وأشار إلى أن بعد موقف برادلي مع سليمان تفاجأنا بقيام البدري في إشراك اللاعب في مباراتي الأهلي أمام الترجي بدوري أبطال أفريقيا.

وتابع:" طبيب المنتخب على الفور تواصل مع إيهاب علي طبيب الأهلي ليسأله عن خطورة مشاركة وليد وهو مصاب ليخبره الأخير بأنه قام بحقنه بالكورتيزون قبل المباراتين.

وأتم عبد الفتاح تصريحاته:"الأهلي كسب بطولة أفريقيا وقتها وخسر وليد سليمان ودفع اللاعب الثمن حتى الأن بعد معاناته من قرحة على الركبة ولذلك اعتب على البدري والطبيب لقيامهم وعدم الاهتمام بمستقبل اللاعب الامر الذي جعل سليمان دائم الاصابة ولا يستطيع اكمال مباراة بشكل طبيعي".