مدرب المقاصة: الأهلي طلب اسلام عيسى من المصري قبل انتقاله لبيراميدز



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد حمد إبراهيم المدرب العام السابق للنادي المصري، ومدرب مصر المقاصة الحالي، أن الأهلي سبق وأن طلب التعاقد مع إسلام عيسي قبل انتقاله إلى بيراميدز.

وأشار إبراهيم في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن النادي الأهلي كان أول من طلب ضم عيسى، لافتًا لعرضه أربعة لاعبين ومبلغ 15 مليون جنيه مصري لضمه.

وقال مدرب المصري السابق: "الأهلي أول من طلب إسلام عيسى بعرضه 15 مليون جنيه وكلًا من أحمد الشيخ، أحمد علاء، عمرو بركات وباسم علي".

وأكمل: "لا أعلم سبب فشل المفاوضات وانتقال إسلام عيسى إلى بيراميدز، ولكن هذا ما حدث من قبل".

Advertisements

وعن تفاوض إيهاب جلال مع اتحاد الكرة المصري لتولي تدريب المنتخب الأول، فقال إبراهيم: "كنت سأتواجد معه أنا ومصطفى كمال وعماد متعب، واتفقنا على كل التفاصيل".

وأوضح: "الدعم تلقيناه من جمال محمد علي ومحمد فضل، والجميع كان على قناعة بنا ولكن في النهاية حدث شيئًا لم نفهمه وتم اختيار حسام البدري".

واختتم: "لا أعلم شيء عما حدث، ربما يكون هناك شيئًا في الكواليس، ولكن الخلاف كان على تواجد عصام الحضري بدلًا من مصطفى كمال".