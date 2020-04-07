حمادة صدقي: أرغب في بقاء ثلاثي الأهلي المعار مع سوحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة، أنه يرغب في بقاء الثلاثي صلاح محسن، ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم ثلاثي الأهلي المعار إلى فريقه خلال الموسم المقبل.

وأشار صدقي في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أنه يتمنى ألا يعود أحمد أبو الفتوح إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة أيضًا، للحفاظ على قوام فريقه.

وقال المدير الفني لسموحة: لدينا كافة السيناريوهات الخاصة سواء باستمرار إيقاف الدوري، عودته في أي وقت وكذلك إذا تم إلغاءه".

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وأكمل: "لا أتمنى رحيل الثلاثي صلاح محسن، ناصر ماهر ومحمد عبد المنعم عنا إلى الأهلي، وكذلك أريد بقاء فوزي الحناوي معنا لسنوات قادمة".

وأوضح: "الأمر نفسه ينطبق على أحمد أبو الفتوح المعار من الزمالك، بل أنني سأطلب شراء شراءه مع محسن وناصر ماهر بشكل نهائي".

واختتم: "في الفترة الحالية لا توجد مفاوضات مع أي نادِ في ظل إيقاف النشاط الكروي، ولكن هناك وقت مناسب للحديث عن هذه الأمور".