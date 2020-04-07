القيعي يكشف.. كيف فشلت مفاوضات الأهلي مع حسن شحاتة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:
كشف عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقدات عن أسباب فشل تعاقد النادي الأحمر مع أيقونة الزمالك حسن شحاتة عام 1971.
وقال القيعي لقناة الأهلي"حسن شحاتة كاد أن يلعب للأهلي وتوصلنا معه لاتفاق من أجل ارتداء القميص الأحمر".
وتابع " الصفقة توقفت بسبب أربعة ألاف جنيه، لم نستطيع توفيرها في هذا الوقت".
وبعد اندلاع حرب يونيو 1967، توقفت المسابقة المحلية في مصر فانضم شحاتة لنادي كاظمة الكويتي ليتوج بلقب أحسن لاعب في آسيا 1970.
وسافر صالح سليم رئيس النادي الأهلي الراحل للكويت عام 1970 للتعاقد مع شحاتة بعد أن رشح أحد المحبين للأهلي ولكن طلبات المعلم وقفت حائلاً أمام انتقاله للقلعة الحمراء.
وعاد شحاتة لمصر لينضم إلى نادي الزمالك ويقود للفوز ببطولة دوري وثلاث بطولات كأس مصر.
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