باسم مرسي: مرتضى منصور رفض رحيلي عن الزمالك مرتان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

فسر باسم مرسي، مهاجم الانتاج الحربي، سبب ابتعاده منذ فترة وعدم ظهوري بالمستوى المنتظر،مؤكدا أنه طوال عام ونصف مر بالعديد من المواقف الصعبة كانت لها تأثير كبير على مسيرته.

وقال مرسي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" طوال عام ونصف لم اكن اشارك بشكل مستمر فالبداية كانت خطأ حين قررت الاحتراف في اليونان وبعد العودة لم احصل على فرصة مع سموحة".

وأضاف:" مرتضى منصور لم يكن يرغب في رحيلي في المرة الأولى حين قررت الاحتراف في لاريسا اليوناني وفي تجربة سموحة أيضا.

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واوضح، أن أحد مدربي سموحة حين انتقل للفريق ابلغه أنه لن يكون له دور معه وسيكون المهاجم رقم 3 للفريق وبعدها المدرب رحل عن سموحة وتم التعاقد مع حسام حسن.

وأكد أن أحد المسؤولين في سموحة تحدث معه لمعرفة رايه في حسام حسن قبل التوقيع معه، لافتا أنه وقتها أبلغ المسؤول بأن حسام حسن مدرب رائع وعدد مزاياه.

وأتم تصريحاته:" أزمتى مع حسام حسن في سموحة كانت احد الأسباب في رحيلي عن الفريق، وجلست في المنزل بعدها قبل الانتقال للانتاج الحربي، ورديت اعتباري حين لعبت أمام سموحة في الدوري وسجلت في شباكهم".