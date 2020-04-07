رئيس المقاولون: طاهر لن يرحل للأهلي أو الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، أن إدارة ناديه اتفقت مع اللاعب طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق، على رفض الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك.

وأشار صلاح في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن ناديه يحق له الحصول على مبلغ مالي من انتقال محمد النني من أرسنال الإنجليزي إلى بشكتاش التركي، وفقًا للوائح الاتحاد الدولي "فيفا".

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وقال رئيس المقاولون: "اتفقنا مع طاهر على رفض انتقاله إلى الأهلي أو الزمالك، على أن يكون رحيله للاحتراف الأوروبي فقط، وهو خامة جيدة وأتمنى له التوفيق".

وأكمل: "أتمنى أن يخوض طاهر تجربة احتراف جديدة بعد السابقة في فرنسا، خاصة أنه يجيد أكثر من لغة، لم يتفاوض أي نادِ مصري معنا بشأنه لأنهم يعرفون توجهنا وتوجهه".

واختتم: "لدينا حق مالي في صفقة انتقال محمد النني إلى بشكتاش وهو محفوظ وفقًا لقوانين الفيفا، وسنتخذ الإجراءات الرسمية للحصول عليه وتحصيل المبلغ المستحق لنا".