النجم الساحلي يوضح سبب التأخر في دفع غرامة كوليبالي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أوضح قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، سبب عدم إرسال قيمة الغرامة المستحقة للنادي الأهلي ضد سليماني كوليبالي.
وأشار عاشور في تصريحات عبر قناة النهار وان، إلى أن عدم دفع المبلغ المستحق للأهلي يرجع إلى الأزمة التي تعاني منها جميع دول العالم حاليًا بسبب فيروس كورونا.
وقال متحدث النجم الساحلي: "الأزمة العالمية الحالية هي سبب تأخرنا في دفع مستحقات الأهلي ضد كوليبالي، أريد أن أوضح أن هذا السبب فقط".
واختتم: "لا توجد أي أزمات مع النادي الأهلي، العلاقة جيدة للغاية بين الطرفين ولكن الأزمة الحالية هي السبب الوحيد للتأخر".
الجدير بالذكر أن الأهلي سبق وأن حصل على حكم بغرامة ضد سليماني كوليبالي كان من المقرر أن يدفعها النجم الساحلي في ظل تعاقده معه بعد هروبه من القلعة الحمراء.
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