الزمالك يطالب بإلغاء العقوبات الموقعة على الأندية حال إلغاء الدوري

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بإلغاء العقوبات الموقعة على جميع الأندية واللاعبين في الموسم الجاري حال إلغائه. وقال مرتضى في تصريحات عبر قناة الزمالك "لا يجوز أن نلغي الخير ونترك الشر ومثلما نلغي البطل فيجب إلغاء كل العقوبات لان الموسم بأكمله ملغي". لان الموسم بأكمله ملغي". وأكمل "14 أبريل موعد نهائي للجنة المؤقتة للاتحاد المصري لكرة القدم إذا لم يحسموا مصير البطولة حتى هذا الموعد فالأمر بالنسبة لي منتهي وسأعتبر البطولة ملغية". وأضاف "الأندية هتجيب فلوس منين سواء اشتراكات أو إعلانات أو غيرها". وأشار إلى أن ما قاله محمد فضل الله خبير اللوائح في قناة الزمالك بالأمس غير صحيح، موضحًا أنه حال إلغاء الموسم فطبيعي ألا يحصل اللاعبين بشكل عام على مستوى جميع الأندية على عقودهم كاملة من الأساس لان الأمر مرتبط باستكمال المسابقة والمشاركة.

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