مرتضى منصور يكشف أخر موعد لتحديد الموقف النهائي للدوري الممتاز

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن يوم ١٤ ابريل الجاري هو آخر موعد للجنه المؤقتهالتى تدير اتحاد الكرة لتحديد الموقف النهائى لمسابقة الدوري الممتاز سواء بالاستكمال أو الإلغاء
مشيرا إلى أن اللجنه إذا لم تحدد موقفها من المسابقه فإنه يعتبر بطولة الدوري ملغاه وسيقوم بإبلاغ الجهاز الفني واللاعبين بذلك
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