حسني عبدربه: فضلت اعتزال كرة القدم حفاظًا على مسيرتي

أكد حسني عبدربه لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم السابق بالإسماعيلي أنه فضل اعتزال كرة القدم للحفاظ على مسيرته الكروية.
وقال عبدربه في تصريحات عبر قناة الزمالك "كل الأجانب شاركت معهم بشكل أساسي لكن أول ما تولى مدرب وطني المسئولية جلست على دكة البدلاء وأنا أعرف أنه يتلقى تعليمات منالإدارة لذلك فضلت الاعتزال".
وواصل "تم تهميش دوري مع الفريق وشعرت أن الكلام بيوصل مدربين أني لا أشارك لذلك قررت الاعتزال في هدوء".
وأضاف "تم تهميش الفريق من النجوم بإستثناء ٣ أو ٤ لاعبين". وكشف عن تفكيره بشكل جدي للترشح فيانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة،وواصل "لن أخوض الانتخابات من أجل الشو لكن الأمر الأساسي بالنسبة لي هو وجود قائمة ومنظومة قوية وقادرة على النجاح لان الناس مش هترحم حال الاخفاق".
وأضاف "أتمنى خوض طاهر أبو زيد انتخابات الاتحاد المصري".
وواصل "مرتضى منصور تفاوض معي أكثر من مرة وأكد لي أن الأولوية في بقائه مع الإسماعيلي وحال عدم الوصول لاتفاق فانه يرغب في ضمي".
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