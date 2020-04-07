باسم مرسي: أخطات في خطوة احترافي مع لاريسا اليوناني

أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي أنه أخطأ بخطوته للاحتراف مع نادي لاريسا اليوناني ولم تكن موفقة بالنسبة له بشكل نهائي.

وقال مرسي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، "رئيس الزمالك كان رافض لرحيلي إلى لاريسا لكني اتخذت تلك الخطوة من

أجل البحث عن المشاركة".

وواصل "ما يقال أن مستوايا تراجع ، الحقيقة أنني لم أشارك بعد حتى استعيد أو يتراجع مستوايا ولمدة موسم لم أشارك بعد تجربتي في لاريسا ومن بعدها سموحة".

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وأضاف "عند انضمامي إلى سموحة، هناك مدير

فني أكد لي أنني لست خيار أولي بالنسبة له وأحتاج لفترة لكي أشارك ولم اعترض".

وأكمل "الطبيعي أنني كنت أعود إلى المالك بعد تجربة الاحتراف في لاريسا لان هناك لاعبين آخرين لا يشاركون في التجارب مع أندية أخرى ويعودوا إلى الفريق".

وكشف عن قيام أحد مسئولي سموحة بالاستفسار منه عن حسام حسن من واقع اللعب تحت قيادته مع الزمالك وأشاد به بشكل كبير.

