براد جونز يغيب عن النصر ستة أسابيع للإصابة

كشفت تقارير صحفية سعودية عن مدة غياب الاسترالي براد جونز حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنصر وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال قضاء اللاعب فترة العزل المنزلي.
واثبتت نتائج الأشعة إصابة جونز بكسرفي أحد أصابع اليد، حيث يحتاج إلى جراحة سيتم إجرائها اليوم الثلاثاء، وأشارت التقارير إلى أن براد سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة أسابيع وشهرين بسبب الإصابة.
وكانت وزارة الرياضة السعودية أعلنت تعليق الأنشطة الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا. ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال .
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