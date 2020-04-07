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براد جونز يغيب عن النصر ستة أسابيع للإصابة

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 كشفت تقارير صحفية سعودية عن مدة غياب الاسترالي براد جونز حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنصر وذلك بعد تعرضه للإصابة خلال قضاء اللاعب فترة العزل المنزلي.

واثبتت نتائج الأشعة إصابة جونز بكسر

في أحد أصابع اليد، حيث يحتاج إلى جراحة سيتم إجرائها اليوم الثلاثاء، وأشارت التقارير إلى أن براد سيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين ستة أسابيع وشهرين بسبب الإصابة.

 

وكانت وزارة أعلنت تعليق الأنشطة بسبب انتشار فيروس . ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وصافة جدول ترتيب دوري كأس للمحترفين برصيد ٤٥ نقطة بفارق ٦ نقاط عن المتصدر نادي الهلال .

 

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