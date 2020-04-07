مرتضى منصور: نصف تتوجات الزمالك بالدوي عبر تاريخه كنت مساهمًا فيها

أبدى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، استيائه من الهجوم الذي يشنه البعض، على كل من يشيد بإنجازاته مع النادي.
وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي الذي يقدمهطارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حققت لقب الدوري مع الزمالك وأنا عضو مجلس إدارة أكثر من 5 مرات، كذلك وأنا رئيساً للنادي، أي أن نصف تتويجات النادي بالدوري عبر تاريخه كنت مساهماً فيه".
وواصل:" البعض يهاجمني ويتهمني أنني أهين رموز النادي، ولكن كل من يزور المباني الاجتماعية للزمالك في مقره سيرى تخصيص حدائق ومباني بأسماء رموز النادي التاريخيين وتخليد مسيرتهم الحافلة".
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