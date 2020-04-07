باسم مرسي: حسام حسن ربط عودتي للتدريبات بشرط وفرضت

اكد باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، أن حسام حسن، المدير السابق لفريق سموحة، ربط عودته للتدريبات بالاعتذار له ورفضت
مشيرا في تصريحات تلفزيونية عبرشاشة أون تايم سبورتس 2 :" تم منعي من دجول نادي سموحة، بعدما أبلغني أحد أفراد أمن بوابات النادي، ولم أعلم إلى الآن من صاحب هذا القرار الجهاز الفني أم الإدارة".
وأكمل:" تدربت في سموحة منفردًا بقرار شخصي وليس بقرار من حسام حسن". وأتم:" اسقط فترة سموحة من تاريخي الكراوي، خاصة وأنها كانت الأسواء في مسيرته الكراوية".
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