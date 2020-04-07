شوبير: فايلر يرحب بالتجديد للأهلي بعد اجتماعه مع الخطيب

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن السويسري رينيه فايلر، رحب بالتجديد للأهلي، بعد إجتماعه أمس الإثنين مع رئيس النادي محمود الخطيب. الخطيب. ونشر شوبير تغريده عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل اإجتماعي تويتر قائلا: " فايلر يرحب بالتجديد بعد اجتماعه اليوم مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي". فايلر يرحب بالتجديد بعد اجتماعه اليوم مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي". ويذكر أن الخطيب وفايلر إجتمعا مساء أمس الإثنين لمناقشة ملفات الناديوفتح ملف التجديد.

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