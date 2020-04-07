مدرب المصري السابق: الأهلي عرض 4 لاعبين و15 مليون جنيه لضم إسلام عيسي

أكد حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر المقاصة، أن النادي الأهلي عرض ضم إسلام عيسى عندما كان في المصري الموسم الماضي بشكل رسمي.
وقال حمد خلال حواره في برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبربرنامج الماتش: " أن الأهلي هو أول من طلب اسلام عيسى وعرض 15 مليون جنيه وأربع لاعبين".
وأضاف أنه عرض أحمد الشيخ و أحمد علاء وعمرو بركات وباسمعلي بالإضافة إلى 15 مليون جنيه للتعاقد مع اسلام عيسى ولكن الأمور لم تتم.
وتابع أنه لم يعلم سبب فشل المفاوضات انتقال اسلام عيسى للنادي الأهلي ولكن في نهاية المطاف انتقل لبيراميدز.
وأتم أن إيهاب جلال كان يريد لاعبين عن الموارد المادية في بيع اسلام عيسى لتدعيم المصري.
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