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الزمالك يتراجع عن التفاوض مع رجب بكار بعد التأكد من توقيعه للأهلي

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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن مسؤولو الزمالك تراجعوا عن فكرة الدخول في مفاوضات مع رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز للتعاقد معه في

فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك بعد التأكد من توقيعه للنادي الأهلي.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامجه

نمبر وان على قناة النهار: "مركز الظهير الأيمن أصبح أزمة كبيرة في الأهلي والزمالك". وأوضح: "من المتوقع ان يكون هناك منافسة شرسة في الصيف المقبل علي اللاعبين في ذلك المركز بين القطبين".
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