ليفربول “البخيل” يرفض إعادة أموال تذاكر جماهير أتليتكو مدريد التي لم تزر الأنفيلد بسبب “كورونا”

ليفربول “البخيل” رفض إعادة أموال تذاكر جماهير أتليتكو مدريد التي لم تزر الأنفيلد بسبب فيروس “كورونا”، خلال إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأعاد أتليتيكو مدريد 290 مشجعًا، لم يسافروا إلى أنفيلد، بسبب مخاوف من فيروس كورونا، ولكن اصطدم هؤلاء المشجعون برفض ليفربول طلبًا لإعادة أموالهم.

وكان هناك 3000 من مشجعي الروخي بلانكوس في الأنفيلد، وهم الذين سافروا إلى ميرسيسايد لحضور مباراة العودة من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في الشهر الماضي، لكن أقلية اختارت عدم السفر بناء على طلب من الحكومة الإسبانية والسلطات الصحية.

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وأقيمت المباراة في أنفيلد بعد يوم واحد من إعلان مدريد أن جميع مدارسها وكلياتها ستغلق بسبب الفيروس، الذي أعلن أيضًا أنه جائحة في اليوم السابق للمباراة في 11 مارس، ولكن كل هذا لم يمنع الفريق الإسباني من التفوق بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء تاريخي للمدرب “دييجو سيميوني”.

وتم الإعلان عن 782 حالة إصابة بـ”كوفيد-19″ في مدريد في ذلك التاريخ، أي أقل بقليل من نصف الإجمالي الإسباني حينها، بينما توفي 35 شخصًا في إسبانيا قبل المباراة.

كما هو موضح من قبل صحيفة “آس”، رفض ليفربول طلبًا لاسترداد أموال 290 من المشجعين الذين لم يسافروا من مدريد، بقيمة إجمالية 17 آلف يورو، مع قرار أتليتي بتغطية تلك التكاليف، وتعويض جماهيرهم.