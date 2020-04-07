اقترب “نيمار جونيور” لاعب فريق باريس سان جيرمان من العودة من جديد إلى فريق “برشلونة“، في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وارتبط اسم اللاعب الدولي البرازيلي، بالإنتقال إلى “ريال مدريد وبرشلونة” في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، ولكن المقابل المادي الكبير حال دون إتمام خروجه من النادي الباريسي، ولكن من المتوقع انتقاله إلى البلوجرانا هذا الصيف.

ووفقًا لتقرير نشر في صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة اجتمع بالفعل مع ممثلي نيمار في الصيف الماضي، واتفقوا على أنهم سيوقعون معه في الميركاتو الصيفي 2020.

وفي ظل شائعات عودة نيمار إلى برشلونة من جديد، علق “فيسنتي ديل بوسكي” المدير الفني التاريخي لـ “منتخب اسبانيا“، على إمكانية حدوث الصفقة، وأبدى رأيه في النجم البرازيلي.

ديل بوسكي: نيمار غشاش ومخادع، وغادر برشلونة بطريقة سيئة

وصرح المدير الفني السابق لريال مدريد لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “نيمار إنه ولد صعب. بالنسبة لي، ليس مثالاً جيدًا”.

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وأضاف :”إنه ممتاز كلاعب. إذا سألتني عن أفضل خمس لاعبين في العالم، فهو بالتأكيد من ضمنهم، ولكن على أرض الملعب ،يحاول الغش والخداع، ويخلق الكثير من الجدل بسبب طريقته”.

وتابع: “وبجانب طريقته التي يحتال بها على حكم المباراة، فهناك أيضًا الطريقة التي غادر بها برشلونة، لم تعجبني، ولم تكن جيدة على الإطلاق”.

وعندما سُئل عن إعجاب لاعبي برشلونة بفكرة عودة نيمار إلى الكامب نو من جديد، أجاب:”إن الأندية هي التي يجب أن تقرر مع من سيوقعون، ويجب ألا ننتبه لما يقوله اللاعبون، لأن هناك مدراء رياضيين، ومن الصعب جدًا على لاعب كرة القدم أن يتكلم بشكل سيء عن لاعب آخر كان شريكًا له، وهذا ما يحدث في برشلونة”.

وعلى الرغم من ان نيمار يمتلك شعبية كبيرة في البرازيل الا انهم ايضًا لا يفضلون الطريقة التي يلعب بها، حيث صرح الأسطورة البرازيلية “زيكو” في وقت سابق، أن نيمار مذهل ولكن يحتاج إلى الإلتزام، قائلاً: “أحب نيمار حقًا، فهو لديه أسلوب رائع، لكنه يحتاج إلى أن يكون أكثر احترافًا مثل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، الذين يعيشون من أجل كرة القدم فقط”.