برشلونة يُحاول ضم المدافع الذي تخلى عنه ريال مدريد، وهو الشاب الصغير “ثيو هيرنانديز” خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأصبح برشلونة من بين الأندية التي يمكن أن تنتظر التوقيع مع ظهير ميلان “ثيو هيرنانديز” في صفقات الصيف، وفقا لما نشرته صحيفة “ماركا” اليوم الاثنين.

ويزعم التقرير أن الظهير الأيسر -الذي كان موجودًا في وقت سابق في صفوف ريال مدريد – يمكن أن يتاح في السوق هذا الصيف، بعد تقديم مستوى مبهر خلال موسمه الأول مع الروسونيري، حيث سجل ستة أهداف في 25 مباراة..

ويقال في التقرير أن القيمة السوقية للاعب تبلغ 40 مليون يورو، وهو ضعف مبلغ 20 مليون يورو، الذي ضمه به ميلان من الميرنجي في سوق الانتقالات الصيفي الماضي.

Advertisements

وتحدثت “ماركا” عن احتمالية وجود منافسة من يوفنتوس وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، فهم جميعًا فرق تسعى للتواصل مع الشقيق الأصغر لبطل العالم “لوكاس هيرنانديز”، الذي انضم إلى بايرن ميونيخ قادماً من أتليتكو مدريد الصيف الماضي.

وبرز ثيو لأول مرة خلال 2016/2017 خلال فترة الإعارة مع ألافيس، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد من الجار أتليتكو، في ذلك الصيف في صفقة بقيمة 24 مليون يورو، ولكن بعد الفشل في الاستقرار في اللوس بلانكوس، لجأ الريال لبيعه نهائيًا صوب ميلان.

يذكر أن برشلونة يحرص على تجديد مركز الظهير الأيسر، لإضافة المنافسة مع “جوردي ألبا”، حيث فشل صفقة الصيف الماضي “جونيور فيربو” في تقديم نفسه للجماهير والجهاز الفني.