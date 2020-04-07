وفاة مدرب ريال مدريد وبرشلونة السابق “رادومير أنتيتش”

أعلنت أندية “ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد”، وفاة المدير الفني “رادومير أنتيتش” عن عمر يناهز 71 عامًا، في العاصمة الإسبانية مدريد، دون الكشف عن سبب الوفاة.

المدير الفني الصربي، أشتهر بأنه الوحيد الذي سبق له تولي مهمة تدريب أكبر ثلاثة أندية في اسبانيا وهي “ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد”.

قبل ان يتجه أنتيتش إلى عالم التدريب، لعب للعديد من الفرق أبرزها “ريال سرقسطة” الإسباني و”فنربخشة” التركي، واعتزل في عام 1984.

وبدأ مسيرته التدريبية مع “ريال سرقسطة” في عام 1988، حيث تولى القيادة الفنية للفريق لمدة موسمين، وفي عام 1990 تولى تدريب ريال مدريد لمدة موسم واحد فقط، ثم انتقل “ريال أوفيدو” حتى عام 1994.

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وفي عام 1995، تولى تدريب نادي “أتلتيكو مدريد” لمدة 5 مواسم، ليعود مرة أخرى إلى ريال أوفيدو في عام 2000 وبقى معهم موسم واحد.

وتعاقد معه فريق “برشلونة” في عام 2003 لمدة موسم مواحد ايضًا، قبل أن ينتقل إلى “سيلتا فيجو“، وقاد المنتخب الصربي بين عامي 2008 و2010، وكانت تجربته التدريبية الأخيرة مع فريق “هيبي فورتشون” الصيني عام 2015.

ويعد أبزر إنجازات “رادومير أنتيتش” خلال مسيرته التدريبية التي امتدت لأكثر من ربع قرن، قيادته منتخب صربيا للتأهل إلى كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وقاده خلال المونديال الذي ودعه المنتخب الصربي من الدور الأول، في مجموعة ضمت “ألمانيا وغانا وأستراليا”، بجانب تحقيقه الثنائية التاريخية مع أتلتيكو مدريد موسم 1995/1996.

وأدار “أنتيتش” 465 مباراة كمديرًا فنيًا مع جميع الأندية، بجانب صربيا المنتخب الوحيد الذي دربه، حيث حقق الفوز في 208 مباراة، وتعادل 108 ،وخسر 149.