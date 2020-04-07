الامارات | البطائح الأقوى دفاعياً.. والشارقة الأفضل هجومياً في دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح الأقوى دفاعياً.. والشارقة الأفضل هجومياً في دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علق اتحاد السلة، منتصف مارس الماضي، بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال من دورها ربع النهائي، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تشهدها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما قرر الاتحاد استكمال المسابقة مطلع الموسم المقبل، إلا أن أرقام الإحصاءات التي شهدتها الجولات الـ19 في البطولة، سواء في الدور التمهيدي، وتلتها مواجهات ذهاب ربع النهائي، كشفت عن سطوع نجم فريق البطائح الذي يسجل ظهوره الثاني تاريخياً في مسابقات السلة، ليؤكد أحقيته بلقب «الحصان الأسود»، بعد أن اعتلى قائمة الفرق الأكثر صلابةً من الناحية الدفاعية، مقارنة ببقية الفرق الـ10 المشاركة في البطولة، وقابلها اعتلاء الشارقة قائمة الأقوى هجومياً.

ويعكس تفوق البطائح والشارقة الدعم الذي تحظى به كرة السلة من قبل إدارة الناديين ومجلس الشارقة الرياضي، في توفير الاستقرار الفني والإداري، خصوصاً أن كلا الناديين حافظ للعام الثاني على التوالي على الجهاز التدريبي، مع المدرب المصري إمام محمود الملقب بـ«ميشو» في البطائح، وهو الأمر ذاته في استمرارية المدرب الخبير عبدالحميد إبراهيم في سلة الملك. فعلى مدار 18 مباراة في تمهيدي دوري السلة، نجح البطائح ومن خلال صلابة الخط الدفاعي، في إنهاء هذا الدور بالمركز الرابع برصيد 30 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن شباب الأهلي والشارقة المتشاركين في الصدارة، وهو ما أكده البطائح مجدداً في ذهاب ربع النهائي، بتفوقه على الوصل «64-60» في مباراة عكست صلابة الخط الدفاعي للبطائح كأقوى فرق البطولة، في ظل اكتفاء سلته على مدار 19 مباراة بتلقي 1289 نقطة، متفوقاً على شباب الأهلي الذي حل ثانياً من الناحية الدفاعية بإجمالي 1308 نقاط. وعلى الجانب الآخر، أنهى الشارقة ذهاب الدور التمهيدي بسجلٍ خالٍ من الهزائم، قبل أن يتعرض لخسارته الوحيدة في مرحلة الإياب أمام شباب الأهلي، والتي كانت وراء تخليه عن الصدارة واكتفائه بالدخول شريكاً على المركز الأول مع «فرسان دبي»، إلا أن «الملك» لايزال يحتفظ بكامل أوراقه للمنافسة في اللقب، في ظل القوة الهجومية التي يتمتع بها الفريق، والتي قادته على مدار 19 مباراة لاعتلاء صدارة الأكثر تسجيلاً، بإجمالي 1838 نقطة، متفوقاً بفارق 21 نقطة عن شباب الأهلي، الذي جاء ثاني أفضل الفرق تسجيلاً للنقاط.

سلطان النصر أفضل المواطنين

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وضع صانع ألعاب نادي النصر، صالح سلطان، وبمعدلات (34 دقيقة لعباً في المباراة الواحدة)، ونسب تسجيل بلغت (21 نقطة في المباراة)، نفسه في صدارة أفضل اللاعبين المواطنين بالموسم الحالي، ما يؤكد الثبات الذي تمتع به اللاعب للموسم الثاني على التوالي.

باسيت الشارقة الأكثر تسجيلاً

منحت معدلات النجاح في التسجيل، البالغة (67%) على صعيد النقطتين، و(58%) على صعيد النقاط الثلاث، المحترف الأميركي في صفوف نادي الشارقة أدريان باسيت، اعتلاء قائمة أكثر اللاعبين المحترفين الأجانب نجاحاً في التسجيل خلال الموسم الحالي، مع العلم بأن باسيت يخوض موسمه الأول مع الملك.