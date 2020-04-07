الامارات | أندية أبوظبي تسخّر منشآتها لمكافحة «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن أندية أبوظبي تسخّر منشآتها لمكافحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت أندية أبوظبي منشآتها الرياضية في الإمارة تحت تصرف برنامج «معاً نحن بخير» الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، بتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، ضمن مساعي الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال مجلس أبوظبي الرياضي، في بيان، أمس: «إن الأندية سارعت على الفور بالتجاوب والتفاعل وإبداء جاهزيتها ودعم الحملات والمبادرات الوطنية والوقوف بصف واحد مع الجهات المختصة لمواجهة الازمة الراهنة، انطلاقاً من دورها المجتمعي ونهجها الوطني وحرصها على تجسيد قيم التضامن والتلاحم مع خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)».

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أن «نادي بني ياس ومنذ الإعلان الرسمي عن مبادرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، عمد إلى دراسة كل السبل الرامية إلى دعمها وتوحيد كل الجهود والطاقات لتحقيق الأهداف المرسومة، ومن هنا كان النادي يضع منشآته تحت تصرف المجهود الوطني الحالي، وهي المقر الرئيس للنادي في منطقة الشامخة والذي يضم صالة الجم، إلى جانب مواقف السيارات وصالة الكرة الطائرة في منطقة بني ياس وصالة الجوجيتسو أيضاً في منطقة بني ياس».

بدوره، أعرب العضو المنتدب لنادي العين وشركاته حمد بن نخيرات العامري، عن فخره واعتزازه بالمواقف المشرفة التي ظلت مرتبطة باسم الدولة ليست على المستويين المحلي والإقليمي فحسب، بل في كل أنحاء العالم، وثمّن مبادرة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وقال: «إن مثل تلك المبادرات الخلاقة ليست غريبة على مجتمعنا المحافظ ومؤسساتنا الرياضية، لاسيما مجلس أبوظبي الرياضي، والتي تأتي اتساقاً مع رؤية القيادة الرشيدة ونهج دولتنا الحبيبة، الأمر الذي ظل يعزز متانة اللحمة الوطنية بين الشعب والقيادة، ويرسخ مفهوم الانتماء وقوة الولاء والوفاء لهذا الوطن المعطاء لدى كل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة».

وقال عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة، رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، محمد سيف السويدي: «إن كل مرافق نادي الجزيرة قد وضعت بالكامل تحت تصرف برنامج (معاً نحن بخير)، استجابة لتوجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، بوضع مرافق كل أندية الإمارة تحت تصرف البرنامج الذي أطلقته هيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، لتعزيز التضامن والتلاحم المجتمعي لمواجهة فيروس كورونا المستجد».

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وثمن رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة لكرة القدم راشد الزعابي التوجيهات السامية من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي. وقال: «إن سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، أمر بأن تكون جميع مرافق نادي الوحدة في المقر الرئيس بأبوظبي وأكاديمية النادي بالشهامة جاهزة لتكون بخدمة برنامج معاً نحن بخير، وتوفير كل الإمكانات لخدمة المجتمع».

وأضاف: «اهتمام القيادة الرشيدة قاد دولة الإمارات لتكون في وضع أكثر أماناً قياساً بدول العالم، في ظل ما تقوم به من جهود جبارة وكبيرة من أجل حماية المجتمع بكل مكوناته من مواطنين ومقيمين وزائرين من جائحة فيروس كورونا الذي توحد العالم بأكمله للقضاء عليه».

الظفرة: 20 غرفة ملحقة بالملعب الرئيس يمكن للجهات المسؤولة استخدامها عاجلاً

ثمّن رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة حمد المنصوري توجيهات سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وقال: «نادي الظفرة وتنفيذاً لهذه التوجيهات وتأكيداً لدور النادي ومسؤوليته المجتمعية يؤكد جاهزيته لتسليم كل منشآت النادي بمدينة زايد ومراكز النادي بمدن المرفأ وغياثي والسلع وجزيرة دلما تحت تصرف الجهات المذكورة»، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية 20 غرفة ملحقة بالملعب الرئيس باستاد حمدان بن زايد آل نهيان بمدينة زايد بمنطقة الظفرة بكامل تأثيثها يمكن للجهات المسؤولة استخدامها عاجلاً بحسب ما تراه مناسباً.

- الأندية سارعت للتجاوب والتفاعل وإبداء جاهزيتها بدعم الحملات والمبادرات الوطنية.