الامارات | بالغرافيك.. "كورونا" يضرب 67 من نجوم أندية الكرة في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالغرافيك.. "كورونا" يضرب 67 من نجوم أندية الكرة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع 67 رياضياً من لاعبين ومدربين وإداريين وملاك أندية في ساحة كرة القدم العالمية، ضحايا الإصابة بالفيروس التاجي "كورونا COVID-19"، ما دفع الاتحادات الرياضية لكرة القدم، سواء في الدول أو على المستوى العالمي، لتجميد نشاط اللعبة، في ظل الانتشار الواسع للفيروس القاتل.

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