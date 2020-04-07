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الامارات | بالغرافيك.. "كورونا" يضرب 67 من نجوم أندية الكرة في العالم

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جوني جبور – دبي غرافيك: ماهر الجوهري 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع 67 رياضياً من لاعبين ومدربين وإداريين وملاك أندية في ساحة كرة القدم العالمية، ضحايا الإصابة بالفيروس التاجي "كورونا COVID-19"، ما دفع الاتحادات لكرة القدم، سواء في الدول أو على المستوى العالمي، لتجميد نشاط اللعبة، في ظل الانتشار الواسع للفيروس القاتل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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