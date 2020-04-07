الامارات | بالغرافيك.. "كورونا" يضرب 67 من نجوم أندية الكرة في العالم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع 67 رياضياً من لاعبين ومدربين وإداريين وملاك أندية في ساحة كرة القدم العالمية، ضحايا الإصابة بالفيروس التاجي "كورونا COVID-19"، ما دفع الاتحادات الرياضية لكرة القدم، سواء في الدول أو على المستوى العالمي، لتجميد نشاط اللعبة، في ظل الانتشار الواسع للفيروس القاتل.
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