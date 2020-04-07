شكرا لقرائتكم المصري: صرفنا راتب فبراير.. واللاعبين تنازلوا عن نصف أقساط 3 شهور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري موقف لاعبيه بعد التنازل عن جزء من مستحقاتهم المالية، تضامنا مع ناديهم في ظل انتشار فيروس كورونا.

قال الخولي خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: " صرفنا قسط شهر فبراير وفيه 3 اقساط أخرى واللاعبين اتفقوا على أن يخفضوا 50% من اجمالي الـ3 شهور التي سيتم صرفها سواء المصريين او الاجانب.

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تابع أن طارق العشري تولى القيادة الفنية للمصري في ظروف صعبة بعد الظروف التي واجهت الفريق، حيث كان يتولاه حسام حسن قبل أن يرحل ويأتي من بعده إيهاب جلال.

أضاف أن طارق العشري يتابع خوض التزام اللاعبين بأداء التدريبات بشكل يومي في منازلهم من أجل الحفاظ على ليقاتهم الفنية.