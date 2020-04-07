شكرا لقرائتكم زكي عبد الفتاح يهاجم البدري: جاب قرحة في الركبة لوليد سليمان في 2012 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هاجم زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق المدير الفني الحالي للفراعنة حسام البدري بسبب وليد سليمان لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي.

وقال زكي عبد الفتاح خلال مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "جمهور الثالثة" المذاع على فضائية أون تايم سبورت 2 أ: "وليد سليمان أنا بحبه، كان ممكن يساهم مع الأهلي ومصر أكتر من كده بكثير".

أضاف زكي عبد الفتاح: "وليد سليمان جاله قرحة في الركبة في 2012، حسام البدري مهمهوش مستقبل الاعب واداله حقنة هو وإيهاب علي عشان يكسبهم بطولة أفريقيا في ماتش الترجي وحصل بس اتصاب فترة طويلة، كله بيدور على نفسه، برادلي لما عرف كان بيشد في شعره رغم أنه معندهوش شعر".

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وأوضح عبد الفتاح ان اللاعب استبعد قبلها بأيام من معسكر المنتخب لمصلحته بعد التأكد من اصابته وحاجته لعملية الغضروف.

وتابع عبد الفتاح تصريحاته المثيرة على الحاوي قائلاً: "بالرغم من أنه لا يشارك في المباريات حالياً مع الأهلي بشكل مستمر وأساسي الا انه سيظل صانع الفارق مع الأهلي في مبارياته التي يلعبها حالياً".