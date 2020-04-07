شكرا لقرائتكم محسن صلاح: حقنا في رعاية انتقال النني لبشكتاش محفوظ بقوانين الفيفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث المهندس محسن صالح، رئيس نادي المقاولون العرب، عن حقوق النادي في الحصول على نسبة من انتقال محمد النني من ارسنال الى بشكتاش التركي.
وقال محسن صالح في تصريحات تلفزيونية : "حقنا في الحصول على نسبة الرعاية من انتقال النني لبشكتاش التركي محفوظ بقوانين الفيفا"
وتابع: "سنحصل على حقوقنا ونتخذ الخطوات الرسمية وسيتم تحصيل المبلغ المستحق"
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