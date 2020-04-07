شكرا لقرائتكم كشري: حسام حسن مكنش بيحبني ألعب جنبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد كشري، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إن حسام حسن، اسطورة الكرة المصرية، كان لا يفضل اللعب بجانبه بسبب إحرازه للأهداف بشكل متكرر دون التمرير له. Advertisements وقال أحمد كشري في تصريحات تلفزيونية: "حسام حسن مكنش بيحبني ألعب بجانبه وكان بيفضل فيكلس عشان بيبصيله أكتر مني" وأوضح: "كنت أحرز الأهداف طالما المرمى خالي أمامي، بينما كان فيلكس يمر من جميع اللاعبين ويمرر الكرة لحسام حسن رغم أن المرمى خالي أمامه"

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