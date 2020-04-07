شكرا لقرائتكم زكي عبد الفتاح: الشناوي ضيع نفسه ونصحته بعدم الانتقال للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد زكي عبد الفتاح مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني الأسبق المدير الفني الحالي للفراعنة أن أحمد الشناوي حارس بيراميدز ضيع نفسه.

أضاف زكي عبد الفتاح خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج "جمهور الثالثة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورت 2 أن الشناوي تسرع بسبب انتقاله لنادي الزمالك، حذرته من الانتقال للقلعة البيضاء، وقلت له كن صبورا لكنه تسرع والمال هو سبب رحيله عن نادي المصري".

وأوضح: "الشناوي لو كان أخذ بنصيحتي لكان في الوقت الحالي في أكبر أندية العالم، ريال مدريد وبرشلونة، لكنه تسرع في الانتقال للزمالك".

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