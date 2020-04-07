شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: كانوا بيرموا علينا راس خنزير في نيجيريا قبل مباراة شوتنج ستار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد فاروق جعفر نجم الزمالك السابق بالدور الإيجابي للإعلام المصري بفضل الجهود المبذولة من الحومة، والتي كانت سببا في القضاء على الشائعات، وكذلك شجعت على انضباط الشارع المصري، والابتعاد عن المناطق التي يوجد بها اختلاط.

قال جعفر خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: " محمود أبو رجيلة نجم الزمالك السابق كان يجيد التعامل مع اللاعبين ويساعدهم على لعب الكرة وليس تربيتهم ، ولم يكن يقارن بين أدائه عندما كان لاعبا وبين أداء اللاعبين الذين يدربهم.

أضاف: "كنا بنلعب بطولة افريقيا عام 1984 ضد شوتنج ستار النيجيري وشفنا حاجات عمرنا ما شفناها وكانوا بيرموا علينا راس خنزير وديله وبيدبحوا حاجات عمري ما كنت اتخيلها ويرموها في الملعب والاتوبيس".

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أردف: هناك فترات غاب فيها الزمالك عن تحقيق الألقاب ولكن حاليا يوجد استقرار، ورأيت في الفترات السابقة أن من يدير النادي مجلس الادارة، ودائما ما كان يفرض فكره على المدرب وهو ما كان يوتر علاقة المدرب بمجلس الإدارة ويؤثر بالسلب على اللاعبين.

واصل: سافرنا للعب دورة في ايران وخدنا حسن شحاتة من الكويت وسمير محمد علي وحسن الشاذلي لما روحنا اول مباراة تعادلنا وانا مبدأتش اول مباراة ، وتاني مباراة كابتن محمود ابو رجيلة خدني الاوضة وقالي هتلعب ووقتها مكنتش قريب من كابتن ابو رجيلة وكان لسه معتزل كورة، وعملنا مباراة حلوة، وكنا من افضل الفرق هناك وكان فيه فرق من اوروبا واسيا.