شكرا لقرائتكم القيعي :تأجيل المسابقات الدولية والقارية تعطي دوافع كبيرة لاستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات في النادى الاهلى، أنه لابد من استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم بعد انتهاء فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا .
وأشار عدلي القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة الأهلي ، إلي أن تأجيل المسابقات الدولية مثل دورة الألعاب لاولمبية بطوكيو والمسابقات القارية تعطي دوافع كبيرة لاستئناف بطولة الدوري مرة أخري ، نظراً لإلغاء كافة الارتباطات الدولية للمنتخبات والفرق مما يمنح وقت كافي لاستكمال البطولة .
وقال مستشار لجنة التعاقدات في النادى الاهلى، أن الأندية من تطالب بإلغاء بطولة الدوري ستتحمل خسائر كبيرة لا يستطيع أن يتحملها ، مؤكدا أن جميع المشاهد تؤكد أن الدوري سيعود .
دعا المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس التنفيذي بالاتحاد الدولي والأفريقي لكرة القدم ، إلى إنشاء صندوق لدعم الرياضيين، في أوقات الأزمات والكوارث التي تواجههم، والتي تتعاظم آثارها السلبية على كافة المستويات الصحية والنفسية والإقتصادية، مثل ما يواجهه العالم بأجمعه هذه الأيام من خطر فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
وطلب أبو ريدة أن يكون صندوق مكافحة كوارث الرياضيين، منبثقا من صندوق تحيا مصر ، وأن يكون بإشراف كامل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كافة العاملين بالمجال الرياضي، كما المساهمة في رفع أعباء الآثار الاقتصادية السلبية على فئة الرياضيين من على عاتق الدولة التي تبذل مجهودات جبارة في مكافحة الفيروس وتحجيمه وعدم انتشاره بين أفراد الشعب، وتواجه تبعاته الاقتصادية القاسية وحدها.
واتخذ مجلس الأهلى برئاسة محمود الخطيب قراراً بإغلاق فروع الأهلى الثلاثة (الجزيرة - مدينة نصر - الشيخ زايد) حتى نهاية مارس الجارى؛ للحفاظ على سلامة أعضاء النادى والعاملين به وتماشيًا مع توجهات الدولة التى تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين والتزامًا بتعليمات منظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس كورونا الذى داهم العالم فى الفترة الأخيرة .
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