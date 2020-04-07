شكرا لقرائتكم عدلي القيعي: 3 الاف جنيه منعت ضم حسن شحاتة للنادي لأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، أن 3 الاف جنيه منعت ضم حسن شحاتة نجم الزمالك السابق للنادي لأهلي بعد حصوله على لقب أفضل لاعب بأسيا عندما كان محترفًا بالكويت.

وقال عدلي القيعي في تصريحات لبرنامج "ملك وكتابة" علي قناة النادي الاهلي : "الأهلي كان يريد التعاقد مع حسن شحاتة في فترة السبعينيات وإن سبب فشل الصفقة أن تكلفة انتقال حسن شحاتة ستكلف خزينة الأهلي ما يقرب من 3000 ألاف جنيه".

وكان عدلي القيعي قد أكد أنه يجب تطبيق مبدأ الشفافية المالية التي ينادي بها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" وهي أن لا تزيد مصاريف النادي عن التزامته المادية ، مضيفا ان النادي الاهلي من الأندية القليلة التي لها ميزانية خاصة لكرة القدم منفصلة عن ميزانية النادي ، مؤكدا أنه لا يوجد لاعب في تاريخ القلعة الحمراء قام بشكوي النادي بسبب عدم حصوله علي مستحقاته المالية .

Advertisements

فيما أرسل عدلى القيعى رسالة الى منتقدى تصرف مجلس إدارة القلعة الحمراء فى التعامل مع التجديد للاعبين الكبار وتقديم الشكر إلى حسام عاشور قائد الفريق، قائلاً: "يوجد بعض الاشخاص تتواجد فى أندية منافسة تعطى نصيحة للآخرين دون العمل بها فى قائلاً:"فاقد الشئ لا يعطيه".

وكلفت لجنة التخطيط بالأهلي جهاز الكرة بتقديم تقرير يتضمن تفاصيل عقود اللاعبين وخاصة الأساسيين منهم، للبدء فى مد العقود التى تنتهى قريبًا، واستغلال الفترة الحالية التي تشهد توقف المنافسات للدخول فى مفاوضات فورية معهم لتمديد عقودهم.

وتخشى لجنة الكرة بالأهلي من تكرار سيناريو أحمد فتحى مُجدداً مع أي لاعب من القوام الأساسى خاصة وأن مفاوضات النادي مع أحمد فتحى بدأت متأخرة، وعلى الرغم من تقديم النادي عرضاً تاريخياً غير مسبوقاَ لأحمد فتحى إلا أن اللاعب فضل الرحيل وخوض تجربة جديدة.

ونجح الأهلي فى الفترة الأخيرة في تمديد عقود عدداً من نجومه وعلى رأسهم أيمن أشرف ومحمد هانى وعمرو السولية وجونيور أجاى وعلى معلول.